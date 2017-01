L’Amleto di Paladin vince il premio “Stazioni d’emergenza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lo spettacolo "Hamlet Routine // Hamle-tronic" prodotto da TSM Polveriera Teatro ha vinto l'8a edizione della rassegna "Stazioni d'Emergenza per Nuove Creatività", tenutasi lo scorso settembre presso il Teatro Galleria Toledo di Napoli. Uno spettacolo mentale per musica ed elettronica che ripercorre la drammatica vicenda di Amleto, principe di Danimarca, filtrandola dal punto di vista del giovane protagonista; il tutto attraverso le voci e il corpo di un solo attore, Fabrizio Paladin, e la musica elettronica di Tommaso Mantelli. Una rivisitazione che ha colpito la giuria degli osservatori per essere riuscita ad attualizzare in modo originale il dramma shakespeariano, rinforzando il ruolo del teatro contemporaneo nell'attuale scena culturale italiana. La rassegna ha avuto 5 spettacoli in gara, tra cui quello dell'attore trevigiano che ha ottenuto il primo premio: in palio 1000 euro e l'inserimento dello spettacolo nella stagione artistica della Galleria Toledo. Un anno intenso per il giovane ed eclettico Fabrizio Paladin, attore, regista e musicista trevigiano: nel corso del 2016 è stato docente di Commedia presso il Teatro da Comuna di Lisbona. E' stato invitato come ospite d'onore alla Giornata Mondiale della Commedia dell'Arte a Tel Aviv (Israele) dalla Compagnia Scapino Theatre in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. E' stato insegnante al Teatro Kopò di Roma nei mesi di aprile e giugno per due workshop di Commedia dell'Arte. Sempre al teatro Kopò replica il suo spettacolo "Dr. Jekyll e Mr. Hyde" a maggio. A novembre ha portato la stessa rappresentazione al teatro Kopò di Brindisi e ha tenuto tre corsi di Commedia dell'Arte a Padova, Roma e Napoli. A fine gennaio terrà un workshop sulla Commedia dell'Arte a Torino. Dal 3 al 5 febbraio replicherà al Teatro Kopò di Roma "Impresa bellissima e… pericolosa". Il 10 dello stesso mese parteciperà alla Rassegna "Speakeasy off" di Pordenone con lo spettacolo "Dr. Jekyll e Mr. Hyde". Nel mese di aprile, dopo due repliche dello stesso spettacolo (il 1o all'ArtsTribù Teatro di Sassari e il 2 al Teatro Ferai di Cagliari), dal 4 al 9 tornerà al Teatro Galleria Toledo di Napoli per replicare "Hamle-tronic // Hamlet Routine in musica elettronica". Per ulteriori informazioni: "teatrostudiomaschera@gmail.com" o http://teatrostudiomaschera.wixsite.com/fabriziopaladin

