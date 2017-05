Amministrative 2017, Borso: ben 5 candidati per una poltrona

BORSO 5.900 abitanti, 4.700 con diritto di voto, 5 candidati sindaco, 57 candidati consiglieri comunali. Se vi dovesse capitare di andare a Borso del Grappa sappiate che ogni 100 persone che incontrate uno di loro ha scelto di candidarsi in municipio. Peccato che solo 12 di loro potranno sedersi in consiglio comunale. Eccoli quindi tutti i nomi che il prossimo 11 giugno si sfideranno alle urne, per una campagna elettorale che rimarrà nella storia, quantomeno per numero di candidati.

Antonio Corona

Corona sindaco Lega Nord - Anna Giustina Bertacco, Enrico Carminati, Lisa Celotto, Carmen Cervellin, Diego Citton, Marino Dal Lin, Nicola Dalle Fratte, Enrico Fabbian, Luigi Moro, Lucia Reginato, Romeo Vanzan, Giorgio Ziliotto.

Natale Baron

In Comune - Christian Bergamin, Nadia Bergamo, Andrea Bonato, Massimo Cervellin, Nerio Citton, Danilo Cosma, Francesco Frison, Erika Gortenuti, Paolo Marcadella, Paolo Mascotto, Marilena Vialetto, Jessica Zarro.

Olinda Ferraro

Movimento Cinque Stelle - Luca Dal Moro, Katia Citton, Fabio Rinaldo, Nadia Maria Maglie, Giuseppe Gurciullo, Paola Fatatis, Diego Azzolin, Samuele Rettore, Alessandro Bellò.

Nadine Tabacchi

Cambia Borso - Giovanna Tomasello, Antonio Maria Bianchin, Anna Zonta, Alessandro Tonietto, Marco Gollin, Fabio Fantin, Leonardo Fabbian, Paolo Bortolazzo, Valentina Citton, Valentino Tonello, Fiorella Farronato, Enrico Lazzarotto.

Flavio Dall’Agnol

Borso Viva - Anastasia Citton, Andrea Zilio, Chiara Dal Moro, Alessio Dal Moro, Fabio Morosin, Fiorella Ravagnolo, John Bresolin, Lucio Citton, Manuele Baron, Mirko Camazzola, Omar Codemo, Pietro Serena.