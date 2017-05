Amministrative 2017, Cappella Maggiore: si sfidano Traetta e Cannella

CAPPELLA MAGGIORE Si vota l'11 Giugno in 19 comuni della Marca trevigiana. Alle urne anche 4.913 elettori del comune di Godega di Sant'urbano. In corsa due candidati sindaco e due liste civiche: Vincenzo Traetta con la lista "Traetta Sindaco" e Gilberto Cannella con la lista "Per il Cambiamento". Una corsa a due quindi per un'amministrazione composta da 12 consiglieri comunali. Ecco nel dettaglio le liste e i candidati per il comune di Godega di Cappella Maggiore.

Vincenzo Traetta

Traetta sindaco - Mariarosa Barazza, Flavio Cillo, Chiara Zanette, Loretta Camerotto, Cristiano Cortella, Barbara Dorigo, Fabio Fabbris, Loris Gava, Marzia Gava, Alessandra Lorenzi, Chiara Piccin, Tiziana Vanzella.

Gilberto Cannella

Per il Cambiamento - Monica Canzian, Silvia Collodel, Mariaelena Dal Cin, Amedeo Dal Fabbro, Roberto Dall’Antonia, Cinzia Dal Ros, Giacinto Da Ros, Mario De Nadai, Juri De Luca, Caterina Gava, Alberto Piccinin, Davide Sacco.