Amministrative 2017, Castelcucco: Torresan e Perizzolo "insieme" per la corsa al Municipio

CASTELCUCCO Si vota l'11 Giugno in 19 comuni della Marca trevigiana. Anche 2.091 cittadini del comune di Castelucco andranno al voto con due liste civiche, per così dire, "amiche": la scelta sarà tra Adriano Torresan di "Castelcucco Nuova" e Christian Perizzolo con la giovane lista amica "Collaborare per Castelcucco". due liste civiche quindi per un'amministrazione composta da 10 consiglieri comunali. Ecco nel dettaglio le due liste di Castelcucco.

Adriano Torresan

Castelcucco Nuova - Mazzarolo Gianpietro, Claudio Boffo, Luca Cavasin, Francesco Fabbris, Sonia Forner, Novella Franciosi, Paolo Mares, Michele Martignago, Valter Melcarne, Fabio Zamperoni.

Christian Perizzolo

Collaborare per Castelcucco - Enea Fiocchi, Edoardo Reginato, Davide Parisotto, Simone Reginato, Giada Perizzolo, Massimo De Paoli, Ugo Boffo.