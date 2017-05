Amministrative 2017, Crespano: Rampin e Zuliani i candidati sindaco

CRESPANO Si vota l'11 Giugno in 19 comuni della Marca. Anche 7.754 elettori del comune di Crespano del Grappa saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino. Due i candidati in corsa: Annalisa Rampin con la lista "Per Crespano" e Dorino Zuliani con la lista "Dorino Zuliani Sindaco". Due liste e due candidati, per un'amministrazione, quella di Crespano del Grappa, composta da 12 consiglieri comunali. Ecco tutti i nomi nel dettaglio delle liste per il comune di Crespano del Grappa.

Annalisa Rampin

"Per Crespano" - Giorgio Andreatta, Marco Baratto, Franco Bortolazzo, Roberto Bortolazzo, Giovanna Botter, Giacomo Coletto, Elena Dei Rossi, Lorenzo Fabbian, Luca Raccanell, Rossano Rassu, Luca Tommasi, Alice Torresan.

Dorino Zuliani

"Dorino Zuliani Sindaco" - Giovanni Barberis, Rodolfo Callegari, Maurizio Calliman, Ida Dalla Zanna, Paolo Fellegara, Davide Finco, Antonio Morosin, Gelmino Scalco, Diana Tiso, Eleonora Torresan, Marco Zardo, Simonetta Zardo.