Amministrative 2017, Godega: in corsa per la fascia tricolore Guzzo e Fantuz

GODEGA Si vota l'11 Giugno in 19 comuni della Marca trevigiana. Alle urne anche 6.101 elettori del comune di Godega di Sant'urbano. La sfida è tra Paola Guzzo con la Lista "Paola Guzzo sindaco" e Mauro Fantuz, della lista "Godega C'è". Una corsa a due quindi per un'amministrazione composta da 12 consiglieri comunali. Ecco nel dettaglio le liste e i candidati per il comune di Godega di Sant'Urbano.

Paola Guzzo

Paola Guzzo sindaco - Patrik Tomè, Monica Dotta, Marco Luccon, Alessandro Bonet, Giorgio Visentin, Lucio Favaro, Marco Tonon, Paolo Attemandi, Greta Zanette, Gessica Venturin, Emanuela Poloni, Giuliano Marchesin.

Mauro fantuz

Godega C’è - Grazia Palù, Eric Battistuzzi ,Angelo Casagrande, Paolo Console, Giulia Dan Cin, Gioele de Conti, Valerio De Martin, Carlo Gardenal, Michela Pasini, Donatella Santambrogio, Flavio Stefan, Stefano Zanardo.