Amministrative 2017, Possagno: si sfidano Favaro e De Paoli

POSSAGNO 19 Comuni della provincia di Treviso chiamati alle urne. Al voto anche il comune di Possagno con 1.948 elettori. Nella città natale del Canova correranno per la poltrona di sindaco Valerio Favaro con la lista "Possagno Cambia" e Gianni De Paoli con la lista "De Paoli Sindaco". Una sfida a due quindi per il comune di Possagno, che vedrà un'amministrazione composta da 10 consiglieri comunali. Ecco nel dettaglio nomi e liste per il comune di Possagno.

Valerio Favaro

"Possagno Cambia" - Maura Baron, Luciano Zulian, Dario Menegazzo, Gerardo Santoro, Lucio Negro, Isabella Finato, Giuseppe Toscan, Mauro Vardanega, Francesca Bastianon, Marco Cunial.

Gianni De Paoli

"De Paoli Sindaco" - Ines Anselmi, Ennio Cunial, Celestino Ferrari, Catia Florian, Rudi Fornasier, Nicola Guzzella, Francesca Mich, Bruno Seconetti Secone, Danila Vardanega, Ivano Zatta.