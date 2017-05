Amministrative 2017, Resana: Mazzorato ci riprova e sfida Bosa e Stecca

RESANA Amministrative in arrivo per 19 comuni della Marca. Si voterà, l’11 giugno prossimo, anche a Resana. Al voto 7.890 elettori che potranno scegliere tra tre candidati sindaco. Ci ritenta - dopo essere stato sfiduciato per due mandati consecutivi - Loris Mazzorato con la lista "Mazzorato sindaco". Ma a sfidarlo ci saranno Stefano Bosa con la lista "Impegno per Resana si Muove" e Walter stecca con la lista "Stecca Sindaco Lega Nord".

Una corsa a tre quindi per un'amministrazione composta da 12 consiglieri comunali. Ecco nel dettaglio le liste e i candidati per il comune di Resana.

Loris Mazzorato

Mazzorato sindaco - Rita Santi, Giuseppe Villa, Federica Calvi, Daniele Mazzorato, Veronika Eva Szalay, Riccardo Trevisan, Gloria Peretto, Alessandro Girotto, Claudia Peloso, Nicola Baesso, Giuseppe Trevisan, Fabrizio Baldassa.

Stefano Bosa

Impegno per Resana si Muove - Claudia Baesso, Matteo Bellinato, Massimo Bolzon, Matteo Bosa, Luciano Celeghin, Alessandra Cherubin, Daniele Furlan, Andrea Pallaro, Renato Pegorin, Alberto Ragagnin, Giovanna Sabbadin, Florinda Trinca.

Walter Stecca

Stecca sindaco Lega Nord - Nicola Marchetti, Massimo Boin, Claudio De Marchi, Bruno Tonin, Franco Mazzorato, Carlo Zanini, Simone Stellin, Bruno Mellinato, Catia Caon, Tamara Cagnin, Patrizia Businaro, Margherita Libralato.