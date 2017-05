Amministrative 2017, Segusino: in corsa per il Municipio Paulon e Montagner

SEGUSINO Saranno 19 i comuni chiamati al voto il prossimo 11 giugno. Alle urne anche il comune di Segusino con 2.059 elettori. Si sfidano per la fascia tricolore due liste civiche: "Insieme per Segusino" con la candidata sindaco Gloria Paulon e "Per il bene comune" con il candidato sindaco Dionigi Montagner. Una poltrona per due quindi a Segusino. Ecco il dettaglio delle liste e dei candidati per il comune di Segusino.

Gloria Paulon

Insieme per Segusino - Deborah Baldotto, Denis Coppe, Lorena Coppe, Manolo Dalla Longa, Diego Longo, Myrna Longo, Massimo Spader, Cesare Tubia, Stefano Verri.

Dionigi Montagner

Per il bene comune - Valter Canova, Gianluca Coppe, Lia Lio, Gianfranco Montagner, Ilario Miotto, Luigi Rizzi, Gianna Serafin.