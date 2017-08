Anas: affidati tramite un bando i servizi di progettazione esecutiva nel Nord Italia

VITTORIO VENETO L'Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì l’esito della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva per l’area Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) per il prossimo triennio, per un importo massimo di 5 milioni di euro.

Le procedure di appalto sono state attivate mediante accordo quadro che garantisce la possibilità di avviare la redazione delle progettazioni con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, consentendo quindi risparmi di tempo e una maggiore efficienza. L’impresa aggiudicataria è R.T.P. Studio Corona S.r.l. Civil Engineering – Ing. Renato Del Prete – Uning Soc. Cons. a r.l. – Ecoplan S.r.l. – IT Ingegneria del Territorio S.r.l. – Setac S.r.l. – Arkè Ingegneria S.r.l. – E&G Engineering & Graphics S.r.l. – Geol. Danilo Gallo con sede a Torino. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it.