In cella per il tentato omicidio della moglie, semilibertà per Andrea Loro

Ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il diritto alla semilibertà e così, dopo sei anni di cella (a fronte di una condanna di 13 anni di reclusione), potrà recarsi al lavoro durante il giorno, per poi rientrare a dormire in carcere. Arriva dunque la scarcerazione per Andrea Loro, il 42enne di Loria che nel 2013 tentò di uccidere la moglie, Matilde Ardia: l'uomo potrà dunque lasciare la cella per la buona condotta tenuta durante la detenzione. L'episodio di cui l'allora impiegato si rese protagonista sconvolse la Marca. Andrea Loro, al culmine di una furiosa lite (sembra per una divisa da calcetto non lavata), cercò di strangolare la donna, la caricò in auto e provocò un incidente stradale in cui diede poi fuoco all'auto in cui si trovava. Matilde Ardia, madre di due figli di Loro, riuscì miracolosamente a salvarsi e i carabinieri di Castelfranco Veneto, molto rapidamente, riuscirono a stringere le manette ai polsi del 42enne.