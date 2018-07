Conte con i giovani amministratori veneti a Chieti per l'assemblea nazionale Anci

TREVISO Veneto protagonista a “Energie in movimento”, la IX Assemblea Nazionale ANCI Giovani che si è tenuta Venerdi 29 e Sabato 30 a Chieti alla presenza del nuovo sindaco di Treviso Mario Conte, degli oltre 400 giovani amministratori arrivati da tutta Italia e della delegazione ANCI giovani regionale. “Spunti, riflessioni, momenti di confronto tra giovani amministratori alle prese con una macchina amministrativa sempre più burocratica dove la semplificazione sembra essere sempre più lontana non solo per chi amministra ma anche per i Cittadini! In questo momento piccoli, medi e grandi Comuni si trovano a parlare la stessa lingua ecco perché come giovani Amministratori ci siamo trovati a Chieti per progettare e costruire tutti insieme l’Italia del nostro futuro e come tali vogliamo essere quelle “energie in movimento” in grado di stimolare la ricrescita del nostro Paese e la fiducia dei nostri concittadini” hanno dichiarato Adis Zatta e Roberto Bazzarello, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente di Anci Giovani Veneto.

“Dal Veneto a Chieti per chiedere regole semplici per i Sindaci, meno burocrazia e vincoli per i Comuni che amministriamo ma soprattutto per ripensare ad un modello di politica che parta dai giovani, dagli amministratori passando per la formazione. Un ringraziamento speciale al Sindaco di Chieti, Umberto di Primio, al Consigliere Maura Micomonaco e a tutta Anci per l’accoglienza. Ancora una volta si è dimostrato quanto la cultura del bene comune sia trasversale alle singole appartenenze politiche” hanno concluso.