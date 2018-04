Associazione Nazionale della Polizia di Stato: ecco il binomio con l'Università della terza età

TREVISO L'Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), l’unica riconosciuta dal Ministero dell’Interno e presieduta nella Marca Trevigiana da Salvatore Demma, ha premiato i membri del Consiglio direttivo per l’attività svolta sia nel corso dell'anno 2017 sia per la collaborazione portata avanti da oltre un lustro. Premiati quindi Cosimo Tagliente, Francesco Baraziol, il vice presidente Corrado Alba, Gianfranco Arsie ed Antonio Mesina. Demma ha poi presentato il consultivo della Sezione ricevendo la massima approvazione, nonché ciò che il sodalizio trevigiano andrà a fare nell’immediato 2018. Un grande gateau con l’effige dell’Anps ha brillantemente concluso il desco dei convenuti, circa un centinaio, che si sono dati appuntamento per l’anno venturo.