Domenica dedicata ai più piccoli all'Antica Fiera di Godega, domani il gran finale

GODEGA DI SANT'URBANO Alla Fiera di Godega, baby-scrittori e baby-artisti crescono grazie al concorso letterario e artistico per le scuole “Asino d’oro”, promosso dagli asinari di Asinomondo Massimo Montanari ed Eugenia Dallaglio nell’ambito delle attività educational con l’asino. Alla prima edizione hanno partecipato tutte le 15 classi delle tre scuole primarie di Godega, Bibano e Pianzano. La giuria ha preso in esame circa 210 elaborati tra disegni, racconti, filastrocche e poesie. Tutte le opere sono esposte in fiera nella sezione “Asino d’Oro in mostra”.

"È un progetto meritorio, perché porta la cultura asinina in classe – afferma il sindaco di Godega Alessandro Bonet - . È stato un modo per far riflettere i bambini sui valori che l’asino rappresenta: il rispetto per gli animali e per l’ambiente, la capacità di entrare in relazione positiva con gli altri esseri, uno stile di vita più lento che lasci spazio alla riflessività. Un grazie agli insegnanti e alla direttrice didattica che hanno accolto con entusiasmo la proposta dell’Antica Fiera di Godega e un grazie agli asinari di Asinomondo che ogni anni lanciano da Godega tante iniziative e progetti che poi vengono portati in tutta Italia". Ad aggiudicarsi il primo premio sono stati tre studenti di prima e seconda elementare, che hanno vinto una settimana-natura al rifugio escursionistico Vallorch di Farra di Alpago, e tre bambini di terza, quarta e quinta, che hanno vinto un campo estivo semi-stanziale “La tribù degli asini curiosi” presso il Rifugio Segheria dell’Abetina Reale all’interno del parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.

Delle primarie di Godega, sono risultati vincitori: Gemma (disegno) e Francesca Liessi (filastrocca); delle primarie di Pianzano, Elisa (disegno) e Ilaria (filastrocca); delle primarie di Bibano, Clarissa Perin (racconto e disegno) e Fabiana Lala (racconto). Il Premio Speciale è andato a Mattia (classe 5ª Godega) e il Premio Simpatia a Noemi Gava (classe 1ª Bibano), che hanno vinto un ingresso gratuito per tutta la famiglia alla manifestazione “Travagliato Cavalli 2017” (28 -29-30 aprile e 1 maggio). Numerose, le Menzioni Speciali premiate con il “Calendraglio”. Della primaria di Godega sono andate a: la classe 1ª per il lavoro di gruppo; Ermelinda Pavan (classe 4ª); Giulia Morale (4ª); Shana (5ª); Giacomo Da Re (5ª); e Davide Fabiano (5ª). Della primaria di Bibano le menzioni speciali sono andate a: Andrea Del Puppo (2ª); Davide Cigana (2ª); Viola Emma Padoan (3ª); Alessandro Da Re (5ª); Sara Breda (5ª); Elisa Dal Pietro (5ª); Preet Singh (5ª); Francesca Rongrazio (5ª); e Gioia Feltrin (5ª).Gli alunni delle scuole hanno seguito le tracce apprese durante l’incontro didattico svoltasi nelle settimane precedenti dove gli esperti Massimo Montanari ed Eugenia Dallaglio dell’asineria didattica Aria Aperta di Reggio Emilia hanno condotto una lezione frontale con l’ausilio di immagini e filmati. L’incontro in classe ha stimolato i bambini che hanno messo in campo la loro fantasia e le loro capacità creative, accettando questa entusiasmante sfida. La Fiera di Godega resterà aperta anche lunedì 6 marzo dalle ore 8 fino alle 19 per il suo ultimo giorno di visite.