Sole e ingresso libero: l'Antica Fiera di Godega fa il pieno di visitatori

GODEGA DI SANT'URBANO Grazie a una splendida giornata di sole e a un tepore quasi primaverile, sono stati tantissimi i visitatori che si sono messi in coda agli ingressi dell’Antica Fiera di Godega.

La formula dell'ingresso gratuito ha ripagato gli organizzatori con un notevole aumento delle visite rispetto alle scorse edizioni. "Grande energia, grande entusiasmo, grande partecipazione – registra soddisfatto Paolo Attemandi, assessore all’Antica Fiera -. La decisione dell’entrata libera, senza biglietto di ingresso, si è rilevata vincente. L’Antica Fiera di Godega è tornata “mercato franco” come alle origini con l’obiettivo di incentivare gli scambi commerciali, e ciò sta avvenendo". Se domenica è stata la giornata più frequentata dalle famiglie, il lunedì è tradizionalmente la giornata dedicata agli operatori agricoli ed economici in genere.

Domani, a partire dalle ore 10 fino a mezzogiorno, si terranno le “prove in campo” degli atomizzatori a recupero della deriva, un’iniziativa voluta proprio per sensibilizzare gli operatori agricoli, i viticoltori in particolare, sulla necessità di investire in macchinari che riducano l’impatto delle coltivazioni sull’ambiente e sulla salute umana, in particolare della coltivazione della vite. In caso di pioggia l’evento sarà sospeso. A chi fosse interessato a visitare la fiera prima della sua chiusura, gli organizzatori fanno sapere che gli spazi espositivi saranno visitabili, a ingresso gratuito, anche per tutta la giornata di domani dalle ore 8 fino alle 18.