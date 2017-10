Da Roma a Vazzola: arriva la nomina nazionale al bersagliere Antonino Antoniazza

VAZZOLA Antonino Antoniazzi a Vazzola lo conoscono tutti come Tonino o anche Toni. Gestisce da sempre un negozio di abbigliamento in centro davanti alla chiesa, ma dodici anni fa, giusto per diversificare, decide di rispolverare il suo diploma di enologo, conseguito nel 1970 al prestigioso Istituto Cerletti, per diventare agente di commercio in vini e distillati per l’amico Roberto Castagner. È stato anche attivo in politica, come Assessore del comune di Vazzola in più tornate elettorali, dal 1994 al 2014 dove matura un’esperienza in eventi nazionali che gli vale, nel 2012 la nomina di Ambasciatore delle Città del Vino.

Fra tutte queste attività, svolte con passione e dedizione, quella che forse sta più a cuore a questo giovanotto classe 1948 è legata all’Arma dei Bersaglieri alla quale ha dedicato tutta la vita. Instancabile organizzatore di eventi, raduni, manifestazioni rievocative e sfilate nazionali dove svolge l’impegnativo ruolo di organizzatore, coordinatore e cerimoniere. Dal 1971, quando vi muove i primi passi come Allievo Ufficiale, ad oggi, per il Bersagliere Tenente Cavaliere Ufficiale Antonino Antoniazzi è tutto un susseguirsi di cariche ad ogni livello dell’A.N.B. : dal 1976 ad oggi presidenza ininterrotta della sezione comunale di Vazzola; quindi Consigliere Provinciale dell’A.N.B. per 10 anni; poi la Vice Presidenza Regionale e ora la Segreteria regionale che gli ha consentito di approdare alla nomina di Consigliere Nazionale - terzo su dieci candidati - selezionati tra i 26.000 bersaglieri italiani sparsi nello Stivale.

“Questa nomina nazionale è un riconoscimento importante e lusinghiero che onora e gratifica il mio costante impegno nell’Associazione. Una testimonianza giunta proprio alla vigilia di un altro grande evento che come sezione di Vazzola stavo organizzando nell’ambito delle celebrazioni del centenario della grande guerra: la parata ufficiale indetta per l’inaugurazione del Cippo monumentale di domenica scorsa 15 ottobre - confida Antoniazzi - Così sono rientrato da Roma in fretta e furia, con un certo rammarico per non aver potuto partecipare alla sfilata che in contemporanea si sarebbe svolta all’Altare alla Patria.

Le soddisfazioni raccolte a Vazzola da questo uomo, gentile d’animo e gentile nei modi, non sono state poche e ne hanno dato ampia testimonianza le tante autorità presenti. Il Console onorario del Regno Unito Ivor Coward, il Colonnello Donald in forza all’esercito USA a Vicenza, i generali delle varie Associazioni d’Arma, i rappresentanti della Regione del Veneto e della Provincia di Treviso, e naturalmente i 3000 presenti che hanno potuto assistere -grazie alla sua regia- a un evento straordinario.

Ora lo attende una nuova duplice sfida: l’organizzazione del Raduno Nazionale Bersaglieri che avrà luogo a San Donà di Piave dal 7 al 13 maggio 2018 e la solenne cerimonia che si coordinerà il prossimo 28 ottobre 2018 a Vittorio Veneto alla presenza del Capo della Stato per la chiusura ufficiale delle celebrazioni dedicate al centenario della Grande Guerra. Per il Bersagliere Antonino Antoniazzi … è sempre corsa.