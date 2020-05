Aggredita in strada e presa a pugni in faccia: anziana finisce all'ospedale

Erano da poco trascorse le 19.30 di lunedì 18 maggio quando una donna di 73 anni è stata aggredita e presa a pugni da uno sconosciuto mentre stava camminando in Via Gasparinetti, nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'anziana sarebbe stata vittima di uno scambio di persona, secondo le testimonianze di alcuni residenti che avrebbero assistito alla scena. Poco prima, infatti, la Polizia di Treviso era stata avvisata che nel quartiere si stavano verificando schiamazzi e assembramenti di gente che si stava ubriacando. Il giovane aggressore, credendo che fosse stata la 73enne ad aver chiamato le forze dell'ordine si è scagliato contro di lei, facendola cadere a terra e colpendola più volte al volto prima di allontanarsi facendo perdere le sue tracce. La donna, colpita dai pugni, è rimasta ferita a uno zigomo. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato l'anziana in pronto soccorso per le cure del caso. Gli agenti della Questura di Treviso stanno ora indagando per risalire all'identità del giovane. Poche ore più tardi, nella notte tra lunedì e martedì, la Polizia è intervenuta anche a Quinto di Treviso per sedare una rissa scoppiata in un locale di via Costamala dove due uomini, palesemente ubriachi, sono venuti alle mani.