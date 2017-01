Esce di casa in piena notte, donna di 83 anni ritrovata senza vita a Oderzo

ODERZO Si era allontanata di casa all'improvviso, senza dire niente a nessuno, ed era uscita in strada nella gelida notte opitergina di sabato. I familiari, allarmati non avendo più sue notizie, hanno subito avviato le ricerche e poche ore dopo hanno fatto una tragica scoperta: Maria Sotton, pensionata opitergina nata nel 1933 è stata sopraffatta dal freddo ed è morta sotto una siepe a pochi metri di distanza dalla sua abitazione.

La notizia ha scosso la comunità opitergina e i familiari della donna, ancora sotto shock per quanto accaduto. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno aiutato i parenti nelle fasi di ricerca dell'anziana. In tarda notte è avvenuto il ritrovamento. La donna, non riuscendo più a fare ritorno a casa, si è accasciata al suolo cercando riparo sotto una siepe. Il gelo delle scorse ore però si è fatto presto insostenibile e così Maria Scotton ha esalato l'ultimo respiro a pochi metri di distanza dall'edificio in cui aveva vissuto per un sacco di anni. Sul posto anche un'ambulanza del Suem118 per trasportare la salma all'obitorio cittadino.