Va in cimitero per fare visita alla tomba della figlia: anziana sparisce da casa

Sono ore di grande angoscia e preoccupazione per i familiari di Adriana Coan, pensionata di 79 anni residente a Vittorio Veneto di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di giovedì 18 aprile.

Ieri mattina la signora, nata a Cordignano, era uscita di casa a bordo della sua Renault Clio di colore grigio scuro per recarsi al cimitero di Vittorio Veneto dove si trova sepolta sua figlia. Da quel momento in avanti però nessuno ha più avuto sue notizie. Il figlio Francois ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Vittorio Veneto nella serata di giovedì. Da quel momento sono subito partite le ricerche nei dintorni della zona. L'auto su cui viaggiava la signora è targata CK403RX. Gli uomini dell'Arma stanno controllando in queste ore i filmati delle videocamere della zona ma, per ora, dell'anziana donna non sembra esserci traccia. E' stata avvistata per l'ultima volta giovedì alla rotonda di Susegana in direzione Conegliano verso le ore 15.30. Nessuno sa dove sia diretta ma chiunque pensi di averla vista è pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine locali.