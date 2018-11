Si perdono in auto tra Valdobbiadene e Miane, coppia di anziani dispersa

Notte di ricerche tra Valdobbiadene e Miane, dove una coppia di anziani - Eugenio e Luigina, 82 e 79 anni, di Vittorio Veneto - si è persa mentre era in viaggio con la propria automobile.

Tutto è cominciato intorno alle 19.30 di domenica 4 novembre, quando la loro macchina (una Peugeot 107 di colore grigio targata DM556ZE) è rimasta bloccata in una strada in zona collinare dalle parti di Guia. Non sapendo dove si trovava, vista l'impossibilità di muovere il mezzo, alla coppia non è rimasto che chiedere aiuto ai carabinieri, che immediatamente hanno avviato le ricerche insieme al Soccorso alpino delle Prealpi trevigiane. I pensionati sono rimasti in contatto con i soccorsi fino a mezzanotte, quando purtroppo il cellulare dei due, già preoccupati ed in stato confusionale, si è scaricato. L'ultima cella telefonica è stata agganciata nella zona di Guia. Le ricerche sono proseguite fino alle 3 della notte appena trascorsa, per riprendere con nuovi supporti intorno alle 6 di questa mattina. Il centro di coordinamento per le ricerche è stato allestito nel parcheggio della Pro loco di Guia. Sul posto anche il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Le operazioni sono guidate in maniera congiunta dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, con il prezioso supporto del Soccorso alpino e dei volontari Avab (Associazioni volontaria antincendi boschivi) e Ana (Associazione nazionale Alpini) di Valdobbiadene. Chiunque veda una Peugeot 107 di colore grigio targata DM556ZE è pregato di contattare i carabinieri e di non avventarsi in ricerche "private": la squadra di soccorso è già operativa e pronta a raccogliere eventuali segnalazioni.