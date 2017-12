Coppia di anziani trovati feriti in casa: ipotesi rapina smentita, è stato un incidente

MASERADA SUL PIAVE La vicina di casa che ha avvisato i carabinieri ha subito pensato a una rapina finita male dopo aver trovato due anziani novantenni al buio e sul pavimento della loro abitazione in visibile stato di shock.

Protagonisti della vicenda una donna di 91 anni e il fratello di 93, entrambi residenti in una villetta di via Concordia nella frazione di Varago a Maserada sul Piave. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, nel tardo pomeriggio di sabato, l'anziano signore avrebbe accusato un malore al piano terra dell'edificio, crollando rovinosamente a terra. Il violento rumore dell'impatto con il pavimento ha svegliato di colpo la sorella, intenta a riposare. Precipitatasi giù dalle scale per capire cosa fosse successo, la donna ha provato a soccorrere il fratello ma in quel momento il contatore della luce è saltato per un sovraccarico di corrente lasciando al buio l'intera casa e facendo finire a terra e in stato di shock anche l'anziana signora. I carabinieri di Treviso giunti sul posto hanno subito pensato a una rapina ai danni dei due anziani ma, appena la signora si è ripresa, ha raccontato la sua versione dei fatti. Nessun segno di effrazione era presente sugli infissi della casa e nessun oggetto era sparito dall'abitazione, facendo saltare l'ipotesi rapina. Si è quindi trattato di un incidente domestico che ha avuto gravi conseguenze per il novantatreenne, ricoverato al pronto soccorso e sottoposto a una tac. Le sue condizioni, per il momento, restano ancora molto gravi.