Non avevano sue notizie da un mese: lo trovano morto in casa

Erano le 18.33 di sabato pomeriggio, 4 aprile, quando i vigili del fuoco di Treviso hanno trovato il corpo senza vita di Renato Pusceddu, 80 anni, all'interno della sua abitazione in Viale Nazioni Unite.

La vittima era in evidente stato di decomposizione. I vicini non avevano sue notizie ormai da diverse settimane. Preoccupati, si sono decisi a chiamare i soccorsi solo nel pomeriggio di oggi ma, per l'80enne non c'era ormai più nulla da fare. Impossibile stabilire le cause del decesso viste le condizioni in cui si trovava la salma. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem, gli agenti della Questura di Treviso e il medico legale che sembra aver escluso l'ipotesi di una morte violenta. Sul corpo dell'80enne è stata disposta l'autopsia per capire quali siano state le cause effettive del decesso. Una tragedia della solitudine finita nel peggiore dei modi.