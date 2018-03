Il vicesindaco di Marrakech in visita a Ca' Sugana

TREVISO Visita a Ca’ Sugana, questa mattina, della vice-sindaco di Marrakech, Aouatif Berdai, a Treviso per ricevere, in occasione della festa della donna, un riconoscimento da parte delle comunità marocchine presenti in Veneto. A riceverla il vicesindaco Roberto Grigoletto: “Entusiasta della nostra città, mi ha proposto di pensare insieme a iniziative e progetti tra i nostri due Comuni, che distano tre ore di aereo con volo diretto Treviso-Marrakech. A Treviso annoveriamo una comunità, come quella marocchina, perfettamente integrata, molto attiva e collaborativa. Mettere a punto esperienze di scambio culturale, turistico e di investimento economico non può fare che bene alla nostra città”.