Maltempo: riaperto il ponte tra San Biagio e Ponte di Piave

Dopo la paura per l'incredibile piena di martedì 30 ottobre, il ponte sul fiume Piave sarà riaperto nella notte. I tecnici di Veneto Strade Spa hanno fatto sapere che la riapertura dovrebbe avvenire entro l'una di notte.

Da quell'ora in avanti, la strada regionale Postumia sarà riaperta al traffico e i veicoli potranno tornare a circolare sul ponte che collega la frazione di Fagarè della Battaglia al comune di Ponte di Piave. Dalla mattinata di martedì 30 ottobre il ponte era stato chiuso a causa dello spaventoso livello raggiunto dalle acque del Piave, arrivato in piena a lambire sia il ponte stradale che quello ferroviario. Dopo una giornata di grande apprensione, in tarda serata è arrivata la decisione di riaprire il ponte al traffico. Mercoledì mattina la riapertura delle scuole in molti comuni della Marca avrebbe portato enormi disagi alla viabilità, se il ponte fosse rimasto chiuso. Con il via libera di stanotte anche i treni e le corriere della linea Treviso-Portogruaro dovrebbero tornare a circolare regolarmente. Veneto Strade invita comunque tutti gli automobilisti a utilizzare la massima prudenza alla guida e a percorrere il ponte solo se strettamente necessario.