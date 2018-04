Oderzo saluta il Bar Smile e ritrova una storica pasticceria in centro città

ODERZO Per un locale che se ne va ecco un'altro che arriva. Nella centralissima via Umberto I a Oderzo aprirà infatti presto i battenti un nuovo locale, una pasticceria che prenderà il posto del Bar Smile, già Pasticceria Giazzon e Bar La Lucciola in passato. Come difatti riporta "il Gazzettino", la famiglia Rado, proprietaria di uno storico stabile in Baratella, ha deciso di puntare tutto sui dolci, per un'attività diversa rispetto alla concorrenza della zona e che potrebbe quindi attirare diversa clientela. Ancora non è dato sapere chi saranno i nuovi gestori della struttura, ma i lavori di ristrutturazione sono già partiti. Di certo ci sarà comunque un laboratorio di pasticceria che verrà probabilmente affidato ad alcuni ragazzi della scuola di formazione professionale Engim-Brandolini, per dare così una possibilità lavorativa anche ai giovani della zona.