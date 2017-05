Apre a Casa Fenzi di Conegliano il 'Bar solidale'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'idea di instaurare una collaborazione tra pubblico e privato per la gestione di un innovativo bar solidale presso la Casa di Riposo di Conegliano, nasce dal direttore di Casa Fenzi. "Grande e virtuoso esempio di collaborazione tra pubblico e privato- dichiara Giovanni Sallemi Direttore di Casa Fenzi - Nella stessa ottica vorremmo anche che ciascuna delle oltre duecento associazioni attive a Conegliano fosse presente con le proprie iniziative un giorno a Casa Fenzi, in questo modo si instaurerebbe una collaborazione continua per tutto l'anno". Tale proposta che coniuga impresa, solidarietà, sostenibilità e politiche attive del lavoro, è stata presentata e condivisa con l'Amministrazione Comunale, nello specifico con l'Assessore alle Politiche Giovanili e la Coordinatrice del servizio Informacittà-Informagiovani "C. Pavesi".

"Abbiamo voluto collaborare e aderito con piacere al progetto di Casa Fenzi - dichiara Laura Caballini di Sassoferrato Amministratore delegato di Dersut - e lo abbiamo fatto in un'ottica di sensibilità sociale puntando alla qualità". Con l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Service Vending srl di Susegana, che come richiesto nel bando di gara ha presentato il progetto tecnico migliore, contenente anche questa nuova attività, sono stati avviati i contatti per la predisposizione della scheda progettuale. L'idea consiste nell'attivazione di tirocini per la gestione del bar interno, in affiancamento al personale della ditta, allo scopo di reinserire nel mercato dl lavoro delle persone disoccupate e/o svantaggiate, selezionate dal servizio Informacittà-Informagiovani in collaborazione con i Servizi Sociali comunali. I tirocini, stipulati con il CPI di Conegliano, avranno durata di tre mesi, rinnovabili di ulteriori tre mesi, come previsto dalla normativa vigente. Sono previsti due tirocini per ciascuna tornata, che si alterneranno durante la settimana dal lunedì alla domenica.

L'orario di lavoro sarà part-time. L'obiettivo è di offrire una concreta opportunità di riqualificazione professionale e di rimotivazione al lavoro, a persone che vivono condizioni di difficoltà economica per porre le basi di un futuro inserimento lavorativo. Le persone in possesso dei requisiti richiesti hanno partecipato ad una selezione in cui è stato accertato il possesso di alcuni titoli specifici connessi all'esercizio della professione di barista/cameriere e personali/umani connessi al tipo di struttura ed utenza in cui dovranno operare. "La collaborazione tra le Politiche Giovanili del Comune di Conegliano e Casa Fenzi è ormai consolidata da anni - spiega Gianbruno Panizzutti assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Conegliano - Molte sono le attività che ci vedono collaborare e anche questa, assolutamente innovativa, va nella direzione di un concreto aiuto ai nostri giovani in un momento nel quale l'impegno della Pubblica Amministrazione deve essere massimo".