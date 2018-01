Al via in città il nuovo appalto del verde: salvato il platano di Riviera Comisso

TREVISO Una potatura molto scenografica, eseguita con le funi, quella realizzata lunedì mattina al platano di Riva Comisso, il maestoso albero radicato in prossimità del Ponte San Francesco, proprio di fronte alla targa commemorativa posta dal Comune nel 1970 che ricorda ai passanti la nascita dello scrittore in questa contrada il 3 ottobre 1895.

La pianta, su cui pendeva un decreto di condanna a morte a causa di una estesa cavità nella porzione basale, in parte riempita con cemento, è stata ridotta nelle sue dimensioni ed alleggerita in peso con l’obiettivo di aumentarne il fattore di sicurezza e mantenerla in sito ancora il più a lungo possibile. “L’albero di Riviera Comisso rappresenta un simbolo – commenta l’assessore al verde pubblico Alessandra Gazzola – con questo intervento, che ne scongiura l’abbattimento, abbiamo voluto dare un segnale forte sull’importanza che il patrimonio arboreo ha per questa amministrazione”. E infatti proprio a favore della manutenzione del verde cittadino l’amministrazione ha avviato un appalto di quasi 567mila euro che ha preso avvio simbolicamente oggi. I prossimi interventi verranno realizzati presso il centro per l’infanzia di San Pelajo e alle scuole Volta a Fiera. La priorità per l’amministrazione è infatti la sicurezza delle scuole.