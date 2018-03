Aquile del commercio: Treviso premia i negozianti storici della Marca

TREVISO Si è svolta nella mattinata di domenica 18 marzo, a Palazzo dei Trecento, la tradizionale cerimonia di premiazione dei Maestri del Commercio, simboleggiata da aquile d’argento (da 25 a 39 anni), d’oro (da 40 a 49) , diamante (oltre 50) cui si è aggiunta la categoria speciale dei benemeriti, con oltre 60 anni di onorata attività commerciale, per un totale di 39 premiati.

La cerimonia è iniziata con i saluti delle istituzioni cittadine, dei vertici Fenacom, il saluto della presidente Adriana Pasquali e del presidente di Confcommercio Renato Salvadori. “Si tratta di una tradizione” – afferma la presidente di Fenacom Adriana Pasquali- “che rinsalda legami, appartenenze ed il legame con la comunità. Premiare 39 attività commerciali e terziarie - spiega il presidente di Confcommercio Renato Salvadori – “in tempi come questi significa premiare persone ed imprese che presidiano il territorio svolgendo un ruolo di prossimità indispensabile, restituendo ad esso valore aggiunto, servizio e relazione, ovvero una capitale umano e sociale, oltre che economico, di cui possiamo andare orgogliosi”. Tra i premiati molte attività note, qui di seguito l'elenco dei vincitori:

AQUILE D’ARGENTO - DA 25 A 39 ANNI DI SERVIZIO

1) Vitulli Edda, Treviso

Attività: ex titolare “Bar S.M. Maggiore” di Treviso.

Anni di servizio 31

2) Caldato Sergio (marito) 30 anni di servizio.

3) Biasini Oriana (moglie) 27 anni di servizio.

Attività: ex Titolari Bar da Lalo, porto di Fiera.

4) Mion Ornella, di Mogliano Veneto

Attività: Titolate supermercato Maxi

Anni di servizio: 36

5) Dal Cin Flavio, di Cappella Maggiore

Attività: ex Intermediazioni immobiliari

Anni di servizio: 31

AQUILE D’ORO - DA 40 A 49 ANNI DI SERVIZIO

1) Tumiotto Renzo, (marito) 48 anni di servizio

2) Masutti Rita (moglie) 48 anni di servizio

Attività: “Locanda da Renzo” passata ai figli tuttora in attività

3) D'Andrea Adele, di Trevignano.

Attività: Titolare negozio abbigliamento(tuttora in attività)

Anni di servizio: 40

4) Polo Ornello Graziano, di Treviso

Attività: Ex titolare “Bar Bottegon” porta san Tommaso

Anni di servizio: 43

5) Brolese Bruno, di Asolo

Attività: ex commercio al minuto alimentari

Anni di servizio: 40

6) Grassotto Piergiorgio, di Cornuda

Attività: Titolare commercio al minuto alimentari tuttora in attività

Anni di servizio: 45

7) De Negri Elsa, di Fonte

Attività: Titolare “Trattoria San Nicolò” tuttora in attività

Anni di servizio: 48

8) Crosetta Bianca Rosa, di Castello di Godego

Anni di servizio: 45

Attività: ex Agente di vendita macchine elettriche e meccaniche

9) Serafin Roberto, di Treviso, in via Zermanese

Attività: titolare panificio passato dal padre, tuttora in attività

Anni di servizio: 40

AQUILE DI DIAMANTE - OLTRE 50 ANNI DI SERVIZIO

1) Gobbo Claudio e fratelli, 54 anni di servizio

Attività: Titolari Panificio in attività

2) Bastianon Dino, di Monastier

Attività: Titolare commercio al minuto alimentari

Anni di servizio: 52

3) Dal Bello Fulvio, di Conegliano

Attività: “Dal Bello s.r.l.” vendita e assistenza cicli e motocicli, passato ai figli, tuttora in attività

Anni di servizio: 50

4) Brian Giuseppe (marito) 59 anni di servizio

Treville di Castefranco Veneto

Attività: “Antico ristorante da Gennaro” passato ai figli tuttora in attività

5) Pignato Ernesto, di Treviso

Attività: studio fotografico tuttora in attività

Anni di servizio: 50

6) Mion Dilario (marito) 50 anni di servizio

7) Didone Gemma (moglie) 50 anni di servizio, Castelfranco Veneto

Attività:” Albergo Rist. alla Speranza” passato ai figli tuttora in attività

8) Dalla Riva Angelo (marito) 50 anni di servizio, Vedelago

Attività: Negozio di articoli di giardinaggio e agricoltura, tuttora in attività

9) Luisetto Guido (marito) 59 anni di servizio

10) Favaretto Renata (moglie) 52 anni di servizio

Attività: Distributore carburanti e commercio accessori auto, tuttora in attività

11) Pasinato Franco, di Castelfranco Veneto

Attività: ex Agente di vendita oli lubrificanti per industria

12) Priamo Luigi, di Castello di Godego

Attività:Ex titolare Magazzino Agricolo passato ai figli, tuttora in attività

Anni di servizio: 50

13) Bolzonello Alberto di Montebelluna

Attività: Ex titolare ingrosso dolciario

Anni di servizio: 53

14) Padovan Mario, di Mussolente

Attività: Ex titolare ingrosso dolciario

Anni di servizio: 50

15) Florian Rosanna, di San Biagio di Callalta

Attività: Titolare “Ristorante Locanda da Silvano”

Anni di servizio: 57

16) Lovadina Luciana, di Visnadello di Spresiano

Attività: Titolare edicola giornali, tuttora in attività

Anni di servizio: 70

ONORIFICENZA SPECIALE: BENEMERITI DEL COMMERCIO CON PIU’ DI 60 ANNI DI ATTIVITA’ GIA’ PREMIATI CON AQUILA DI DIAMANTE

1) DALLA RIVA SERRANO di Paese

Attività: cartoleria, stampa digitale, articoli regalo, giocattoli

Anni di servizio : più di 60

2) SERAFIN MARIO (premiazione postuma deceduto il 19/11/17)

Attività: Storico panificio fondato nel 1922 dal nonno SERAFIN ANGELO continuato dal figlio SERAFIN MARIO passato al nipote SERAFIN ROBERTO che ha ritirato l’onorificenza. Anni di servizio: più di 60

3) BONATO LUCIANO di Castelfranco Veneto

Attività: Titolare con fratelli, figli e nipoti. Ingrosso materiali edili

Anni di servizio più di 60

4) CECCONATO CORRADO, di Treviso

Attività: dettaglio tessuti

Anni di servizio più di 60

5) CHIARA MARIO, di Oderzo

Attività: titolare floricultura

Anni di servizio: 62

Gallery