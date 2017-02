Agguato in casa, rapinato il titolare del ristorante "Ai tre pioppi"

ARCADE Attimi di terrore quelli vissuti domenica sera, poco dopo le 20, dal titolare del ristorante "Ai tre Pioppi" di Arcade, Valter Saccon. L'imprenditore, mentre stava rientrando nella sua abitazione di via degli Alpini, è stato accerchiato da una banda composta da almeno tre malviventi, armati e travisati con un passamontagna, che lo hanno seguito e sorpreso in casa per farsi consegnare il denaro che aveva con sè. La banda era probabilmente entrata dal retro dello stabile. Con Saccon era presente anche la moglie, Assunta Sordi, che ha assistito, impotente, alla rapina che era in corso. I malviventi si sono appropriati di una somma di circa 400 euro e dell'auto della moglie, una Golf. I coniugi sono stati poi legati, liberandosi solo quando i banditi erano già lontani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna che ora indagano sull'episodio. Al vaglio degli investigatori anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.