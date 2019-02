Imprenditore travolto e ucciso, automobilista 23enne a processo

E' iniziato questa mattina il processo al 23enne che nel gennaio del 2016, alla guida della sua Ford Fiesta, travolse e uccise a Spresiano l'imprenditore Enrico Bettiol. Il 61enne, residente ad Arcade e titolare di una nota impresa di termoidraulica, stava pedalando in sella alla sua bici quando è stato improvvisamente investito dalla vettura con al volante L.I., un 21enne residente a Treviso, che proveniva dalla sua destra. L'impatto è stato violentissimo tanto che il 60enne è praticamente morto sul colpo. Secondo le indagini condotte dalla polizia stradale si sarebbe trattato di una fatalità provocata dalla poca illuminazione della sede stradale e dalla mancanza del marciapiede.

Circostanze confermate in sede di udienza preliminare da una perizia secondo cui la scarsa illuminazione e la posizione dei due veicoli avrebbe fatto sì che il 23enne si fosse trovato davanti alla macchina Bettiol solo all'ultimo momento, non avevndo il tempo per la frenata. Conclusioni che, unitamente al fatto che il giovane era risultato negativo ai test sull'assunzione di alcool o droghe, avevano indotto la Procura a chiedere l'archiviazione. Ma il legale della famiglia Bettiol, l'avvocato Piero Barolo, si è opposto all'archiviazione sulla scorta di una controperizia secondo cui il giovane avrebbe potuto, con una guida attenta, evitare l'impatto. E così il gup aveva deciso di rinviare a giudizio il 23enne trevigiano.