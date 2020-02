Presa la banda dell'Audi grigia, decine di furti in tutta la Marca

Avrebbero messo a segno numerosi furti in tutta la Marca. Gli investigatori della squadra mobile di Treviso, hanno individuato tre uomini di origine rumena e denunciato alla locale Procura della Repubblica uno di essi, V.R.C., per ricettazione. Il terzetto e stato individuato all’alba del weekend della scorsa settimana, durante alcuni controlli per prevenire i furti. Gli investigatori erano alla ricerca di un auto del tipo Audi di colore grigio segnalata nei pressi di abitazioni colpite da furti. Individuata la vettura, gli uomini della squadra mobile, l’hanno seguita, giungendo nei pressi di un appartamento in località Arcade dove i tre stranieri avevano trovato rifugio. Dopo aver fatto irruzione nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi atti allo scasso e svariato materiale di presumibile provenienza furtiva.

In particolare 3 trapani avvitatori, 2 visori notturni 2 gps per veicoli, 1 trancia cavi, 2 telecamere digitali, 3 amplificatori, un sensore a infrarossi, un divisa da scherma professionale completa di maschera, e circa 100 kg di rame con relative guaine e macchinario per la “spellatura”. Al termine dell’operazione il titolare dell’appartamento oggetto del controllo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Treviso.