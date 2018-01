Cronaca Arcade / Via Mario Fiore

Travolto dall'albero che stava potando, anziano ferito

Incidnete alle 9.40 di stamani, martedì, ad Arcade in via Fiore. Sul posto ambulanza ed elicottero del Suem 118. L'uomo è stato trasportato al Ca' Foncello: non è in pericolo di vita