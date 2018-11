Trasforma casa sua in uno Stato indipendente: il giudice lo assolve

E' finita con una archiviazione, disposta ieri dal gip di Treviso Angelo Mascolo, la vicenda della autoproclamata “proprietà propria” di Via Manin a Spresiano dove erano state pignorate terra e casa a un cinquantenne trevigiano che, spalleggiato da una decina di amici, aveva dichiarato casa sua "territorio di uno Stato indipendente dall'Italia, una entità materiale e immateriale su cui voi" furono le parole rivolte all'ufficiale giudiziario che aveva bussato alla sua porta "non avete alcuna giurisdizione".

Versione ribadita anche ai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto dopo che l'impiegato del Tribunale era stato mandato via in malo modo e che un anno fa aveva fruttato al 59enne protagonista della vicenda una denuncia per false attestazioni sulle generalità. «Io sono l'amministratore unico, l'unico ambasciatore e l'unico rappresentante di uno Stato che è materia ma anche spirito, come lo sono io» era stata la versione dell'uomo, che aveva tappezzato le recinzioni della proprietà con cartelli che rivendicavano la "extraterritorialità" della casa pignorata. Nei suoi confronti la Procura di Treviso aveva chiesto il rinvio a giudizio. Ma per il gip quel comportamento bizzarro, rimarcato anche lunedì 5 novembre durante l'udienza preliminare con una sentita invocazione ai "valori dei diritti fondamentali dell'uomo" non costituisce reato. E così il procedimento si è concluso con l'archiviazione. L'amministratore, ambasciatore e rappresentante dello stato "materiale e immateriale, materia e spirito" ha lasciato il tribunale da uomo libero. Lo staterello di Via Manin a Spresiano pare che sia stato invece definitivamente invaso dagli italiani. Con tanto di casa e terreno pignorati a tutti gli effetti.