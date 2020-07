Condannato ai domiciliari, era al bar a bere: arrestato

Giovedì sera, 2 luglio, a Montebelluna, i militari dell'aliquota radiomobile hanno arrestato per evasione e minaccia P.U, 41enne residente a Montebelluna. I militari dell'Arma lo hanno trovato all'interno di un bar del centro mentre stava bevendo alcolici. Peccato che il 41enne fosse agli arresti domiciliari per delitti contro la famiglia. I carabinieri hanno fermato ed arrestato il 41enne, condannato di nuovo ai domiciliari che dovrà riprendere a scontare in casa.

