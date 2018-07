Raptus di gelosia in casa: 40enne trevigiano pesta a sangue la fidanzata

ALTIVOLE Una furia cieca scatenata dalla gelosia, dal presentimento che nella vita della compagna ci potesse essere un altro uomo. Con questo motivo, come riporta "Il Gazzettino", un 40enne di Fregona un paio di sere fa si è scagliato con tutta la sua forza contro la propria fidanzata, una coetanea di Caselle di Altivole. Un'aggressione scaturita dopo un litigio e che ha costretto la donna ad allertare i carabinieri dopo che l'uomo l'ha presa a pugni rompendole persino il setto nasale, lesione per la quale è stata poi soccorsa dal Suem 118 e medicata all'ospedale. Il 40enne è invece stato arrestato poco dopo dai carabinieri e processato il giorno dopo per direttissima, con rinvio al prossimo 26 settembre. Nel frattempo, però, il magistrato titolare dell'inchiesta ha chiesto l'allontanamento dell'uomo dall'abitazione della 40enne e il suo contestuale divieto di avvicinarsi alla stessa.