Nella notte minaccia e aggredisce i titolari di un bar da ubriaco: 35enne finisce in manette

TREVISO E' finito prima con le manette ai polsi e poi direttamente in carcere a Santa Bona il 35enne albanese che verso la mezzanotte di venerdì ha aggredito violentemente i titolari cinesi del Bar Sole lungo la Feltrina, a due passi dal quartiere di San Liberale. L'uomo si trovava infatti nel locale con la figlia quando ha cercato di allontanarsi senza pagare, venendo però fermato da una commessa. A quel punto però il 35enne, forse alterato dall'alcol, ha iniziato ad inveire pesantemente contro i gestori del bar i quali lo hanno poi lasciato andare per evitare problemi.

Poco dopo però l'uomo è rientrato nella struttura con in mano uno spadino, prendendo subito una birra senza volontà di pagarne il prezzo e insultando e aggredendo con dei pugni al volto il titolare del bar, arrivando persino a puntargli al collo la bottiglia. A quel punto il cinese ha però reagito e ne è nata una breve colluttazione che ha portato l'albanese ad allontanarsi per far perdere le sue tracce. Ma la fuga è in realtà terminata poco dopo quando una volante lo ha intercettato poco distante con ancora lo spadino in mano e il giubbotto sporco di sangue, fatto che lo ha quindi portato all'arresto per rapina impropria. La polizia ha poi proceduto alla perquisizione dell'auto, da cui sono spuntate diverse carte di credito rubate, e a quella domiciliare, terminando per denunciare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, per ricettazione, minacce e detenzione abusiva di armi.