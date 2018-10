Assegno falso per comprare un orologio da 15mila euro: 18enne finisce in manette

Ha cercato di comprare un orologio dal valore di 15mila euro con un assegno falso, ma è stata subito scoperta e arrestata dai carabinieri. La truffatrice è una ragazza di 18 anni, di origine rom e residente a Padova, che è stata fermata nelle scorse ore dai carabinieri all'interno di una caffetteria nel quartiere di Santa Bona a Treviso. I militari erano stati infatti preventivamente allertati da un 30enne commerciante trevigiano che la settimana scorsa era già stato truffato alla medesima maniera dalla stessa donna dopo che, dopo aver visto uno dei suoi orologi in vendita online, aveva deciso di contattare il professionista per procedere all'acquisto. Una volta però avvenuto lo scambio, il commerciante ha scoperto la falsità dell'assegno tanto che quando la ragazza si è palesata nuovamente per una seconda compravendita, ha deciso di creare una trappola con i carabinieri di Treviso per poterla arrestare. Si sono così trovati presso un bar della zona alle 23 e, una volta avvenuto lo scambio, i militari sono intervenuti e hanno arrestato la giovane.