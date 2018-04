Serata tra due amici finisce in rissa: un 18enne rimane ferito, l'altro viene arrestato

CASIER E' terminata in una rissa a due una semplice serata tra amici in un'abitazione di Dosson. Il fatto, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, sarebbe da ricondurre all'eccessivo consumo di alcol che ha poi portato un 18enne colombiano con precedenti di polizia, residente a Casier, ad essere arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. Il giovane infatti, per futili motivi, mentre si trovava nella propria abitazione ha improvvisamente preso una brocca di vetro e l'ha poi scagliata in testa all'amico, coetaneo ma di nazionalità venezuelana, procurandogli lesioni al capo ed al viso guaribili in 30 giorni. Il ragazzo è stato così poi arrestati dai carabinieri è obbligato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.