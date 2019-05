Violento litigio tra moglie e marito, compare anche una pistola: arrestato un 75enne

Quella che inizialmente sembrava essere una semplice e classica lite in famiglia tra moglie e marito è presto sfociata in qualcosa di ben più grave, tanto che l'uomo è finito in carcere a Treviso. Protagonista della vicenda un 75enne operaio residente a Mareno di Piave, ma originaio di Bari, che venerdì sera, verso le ore 20, avrebbe malmenato e offeso la propria compagna 62enne che, preoccupata, ha allertato subito i carabinieri di Susegana. I militari, una volta intervenuti sul posto per cercare di calmare gli animi, hanno poi scoperto che l'uomo deteneva illegalmente presso la sua abitazione una pistola calibro 6,35 con relative munizioni. A quel punto, vista la situazione, i carabinieri hanno arrestato il 75enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fuoco.