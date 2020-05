Caos al dormitorio, minaccia gli ospiti e aggredisce la polizia: arrestato un 23enne

Prima ha minacciato ospiti e operatori del dormitorio di via Pasubio, poi ha aggredito fisicamente gli agenti di polizia intervenuti per calmarlo. Per questi motivi un 23enne gambiano richiedente asilo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio risale allo scorso martedì sera quando il giovane si è recato nella struttura del Comune per richiedere vitto e alloggio gratuiti pur non avendone diritto. Al rifiuto degli operatori del centro il ragazzo è andato però in escandescenze, iniziando persino a minacciare i presenti. Inevitabile, a quel punto, l'intervento di una pattuglia che ha fin da subito tentato di riportare alla calma l'uomo che però, al contrario, ha ingiustificatamente opposto resistenza. Per D.A., con precedenti specifici alle spalle, sono perciò immediatamente scattate le manette ai polsi.

Sempre martedì poi, ma nel pomeriggio, gli agenti hanno anche controllato e denunciato all'Autorità giudiziaria due soggetti con vari precedenti per detenzione di sostanza stupefacente e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nella serata di giovedì, infine, tra le 22 e mezzanotte, la polizia ha provveduto ad identificare e denunciare alla competente Autorità giudiziaria sei persone per ubriachezza molesta, due delle quali sanzionate anche ai sensi delle norme di sicurezza sul Coronavirus in quanto sprovviste degli obbligatori dispositivi di protezione individuale, mentre, poco dopo (verso le 00.50), i carabinieri hanno denunciato a piede libero, per guida in stato di ebbrezza, un 43enne di Marcon (VE) che è stato trovato ubriaco alla guida lungo il Terraglio a Casier. L'esame dell'alcoltest, in questo caso, ha indicato che il 43enne guidava con un tasso alcolemico tra 0.81 e 0.90 e per questo gli è stata ritirata la patente.