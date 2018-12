Quasi mille pasticche di ecstasy e un etto e mezzo di ketamina: arrestato un 25enne

Gli agenti, quando lo hanno fermato per un controllo, lo hanno trovato agitato. Con lui aveva le chiavi di un albergo, dove si sarebbe fermato qualche giorno. I poliziotti, che lo tenevano d'occhio da tempo, hanno deciso di approfondire le verifiche anche nella sua stanza, dove hanno trovato un vero e proprio supermarket della droga: 950 pasticche di ecstasy a forma di testa di rana e di omino e circa 150 grammi di ketamina (che avrebbe consentito di confezionare circa 300 dosi, che vengono abitualmente sciolte nei cocktail).

Tutta droga destinata ai giovani in cerca di sballo nei locali, in questo periodo di feste che sta per iniziare, e che invece è stata sequestrata dalla squadra mobile di Venezia e Treviso. Il pusher, A.E., 25enne disoccupato trevigiano e incensurato, è stato arrestato. E' stato lui stesso, quando gli agenti sono entrati nell'albergo a Treviso, a confessare di avere con sè della droga. La polizia ha sequestrato anche 3.500 euro in contanti e il giovane è stato arrestato. Attualmente si trova ai domiciliari.