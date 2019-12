Tenta di estorcere denaro ai propri genitori per comprare la droga: loro lo fanno arrestare

Per un mese ha continuato, a più riprese, a picchiare i propri genitori per estorcere loro i soldi per comprare la droga. E' successo in una famiglia di Zero Branco dove il papà di 56 anni e la mamma di 58 hanno dovuto far intervenire in casa propria, nei giorni scorsi, i carabinieri per cercare di calmare il loro figlio 24enne che, per l'ennesima volta, era andato in escandescenze. All'arrivo dei militari, però, il ragazzo non solo ha continuato ad inveire contro i suoi genitori, ma ha pure aggredito i carabinieri che erano presenti. Per questo motivo il giovane è stato arrestato per aggressione a pubblico ufficiale ed è stato denunciato alla Procura per estorsione continuata.