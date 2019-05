Ruba una bici e poi picchia il proprietario e gli agenti di polizia intervenuti: 26enne arrestato

Si trova in carcere a Santa Bona il 50enne D.F.J., già conosciuto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, che nella notte tra venerdì e sabato ha prima rubato una bicicletta nei pressi della stazione ferroviaria e, dopo essere stato inseguito dal proprietario che si era accorto di quanto stava succedendo, ha poi malmenato a calci e pugni sia il 50enne trevigiano che alcuni agenti che erano intervenuti sul posto. Dopo averlo immobilizzato, i poliziotti gli hanno poi trovato in tasca un coltello da 15 cm, provvedendo subito dopo al suo arresto con l'accusa di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che denunciarlo per porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo aggredito è invece stato soccorso sul posto dal Suem 118 e poi portato all'ospedale Ca' Foncello per le medicazioni del caso.