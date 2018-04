Sorpreso a rubare all'interno del Consorzio vicino casa: 21enne finisce in manette

FARRA DI SOLIGO E' stato sorpreso a rubare, per l'ennesima volta, all'interno del Consorzio Agrario di Treviso-Belluno, in via Canal Nuovo a Farra di Soligo, e per lui sono così scattate le manette. Protagonista di questa serie di spiacevoli episodi è un 21enne della zona, P.J., che nella giornata di venerdì è stato scoperto da alcuni dipendenti mentre sottraeva circa 250 euro da un registratore di cassa. A quel punto il ragazzo si è dato subito alla fuga, ma la fortuna ha voluto che poco distante fosse presente una gazzella dei carabinieri che lo ha subito bloccato e trovato in possesso del denaro rubato. Per lui sono quindi scattate le manette e, dopo un attento controllo, è risultato che nell'ultimo mese lo stesso era riuscito a sottrarre al Consorzio circa 5300 euro. Denunciato quindi per tali precedenti episodi, il 21enne è stato poi rimesos in libertà in attesa di giudizio.