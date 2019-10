Viene sorpreso a rubare da un'auto in un cortile e tenta la fuga: arrestato un 23enne

Il Nucleo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Treviso ha proceduto, nella mattinata di sabato, all’arresto in flagranza di reato del 23enne I.B.C., già con precedenti di polizia alle spalle, per i reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, nella circostanza, è stato sorpreso subito dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione privata che si trova poco distante dal centro cittadino, dalla quale aveva rubato un paio di occhiali prelevati all’interno di un’auto parcheggiata nel relativo cortile. L'intervento tempestivo della pattuglia ha però consentito di bloccare il ragazzo che, per sfuggire alla conseguente perquisizione, ha spintonato con forza ma invano uno dei militari intervenuti. A seguito dell'arresto la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario mentre il 23enne, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, si trova ora agli arresti domiciliari.