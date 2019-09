Sorpreso a scassinare un'auto in un parcheggio: 22enne subito condannato

Villorba arresto per furto aggravato:

I carabinieri del Nor della compagnia di Treviso, alle ore 6:30 di sabato mattina, hanno tratto in arresto per furto aggravato un giovane di 22 anni, T. M., di origini romene ma residente a Villorba e con precedenti di polizia. I militari sono intervenuti in via della Libertà su segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto il ragazzo aggirarsi sospettosamente tra le auto. Arrivati velocemente sul posto, lo hanno così sorpreso poco dopo aver forzato la portiera di una Fiat Panda, ferma in sosta e di proprietà di uno dei residenti in quella via. Il giovane, immediatamente controllato, è stato dunque trovato in possesso di attrezzi da scasso e di refurtiva, ovvero oggetti di poco valore sottratti dall’interno della vettura. L’arrestato, visti i gravi elementi a suo carico, ha scelto di patteggiare ed al termine della direttissima è stato condannato a 3 mesi di reclusione e 150 euro di multa.