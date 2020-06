Fermato fuori da un locale con dosi di ketamina in tasca: 30enne arrestato

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, a Castelfranco Veneto e nel contesto del contrasto alla diffusione di droghe sintetiche, i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente, il 30enne italiano F.A., pregiudicato del luogo che, una volta sottoposto a perquisizione nei pressi di alcuni locali del centro storico frequentati da numerosi giovani della zona, è stato trovato in possesso di ben 6 dosi di ketamina del peso di grammi 0,2 ciascuna.

Verso le ore 3, invece, in viale Vittorio Veneto a Treviso i carabinieri hanno sorpreso un marocchino 30enne mentre si trovava alla guida della sua Volkswagen Golf in evidente stato di ebbrezza alcolica. Una volta fermato dai militari il ragazzo, residente a Silea, ha però rifiutato l'alcoltest e per questo è stato denunciato.