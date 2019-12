Si schianta con l'auto fuori strada e aggredisce i carabinieri: arrestato un 35enne

Nella serata di sabato, a Livinnallongo (BL), i carabinieri della stazione di Arabba hanno arrestato il 35enne montebellunese L.T per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, verso le ore 20, ha perso il controllo della propria Mercedes andando poi a schiantarsi contro alcune autovetture parcheggiate in località Campolongo, danneggiandole. I militari sono quindi intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso e, al momento di sottoporre il 35enne al controllo alcoolimetrico, hanno ricevuto da lui continui rifiuti con un atteggiamento tale da determinare il suo arresto. Dopo il fermo e il conseguente inter burocratico, il Pm di turno ne ha poi disposto la liberazione procedendo comunque a sequestrare l'auto e la patente di guida.