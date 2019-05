La loro storia d'amore finisce, lui però la perseguita e la picchia: arrestato un 47enne

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e due denunce per violazione di domicilio e maltrattamenti. Queste le accuse mosse ad un 47enne coneglianese che, nella notte tra giovedì e venerdì, si è recato presso l'abitazione dell'ex compagna 30enne finendo per aggredirla fisicamente in maniera violenta, tanto che la stessa è stata costretta a far intervenire i carabinieri. I militari, una volta sul posto, hanno inoltre dovuto a lungo operare per calmare il 47enne che, nonostante la loro presenza, continuava ad inveire e prendere a schiaffi la povera malcapitata. Come riportano i quotidiani locali, l'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per altri reati ed era anche stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dalla città di Conegliano, ma nonostante ciò ha comunque deciso di recarsi presso l'abitazione della ex fidanzata per malmenarla, come già più volte successo anche in passato. Il 47enne è quindi immediatamente finito in manette e ora si trova in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.