Segrega in casa e picchia la moglie e la figlia di 14 anni: arrestato 50enne padre-padrone

Nella notte tra martedì e mercoledì un 50enne trevigiano, F.C.H., è stato arrestato dalla polizia stradale di Castelfranco Veneto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati, lesioni aggravate, sequestro di persona e rapina. L'uomo, che vive con la moglie D.C.S.Q., 40enne di origine brasiliana, e la figlia 14enne in una tenuta agricola di Maserada sul Piave, è stato condotto al carcere di Santa Bona di Treviso a seguito di un incidente stradale che ha però permesso di fare luce su una situazione di grave disagio e violenza familiare.

Nella notte in questione, infatti, il 50enne si è schiantato volontariamente con l'auto della moglie contro un alberto, distruggendo così il veicolo nella sua parte anteriore e procurandosi alcune ferite che hanno richiesto il pronto intervento del Suem 118 e il seguente ricovero dell'uomo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Una volta sul posto i medici e la polizia stradale per i rilievi di rito, subito è risultato che l'uomo fosse in un importante stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche. Ascoltando poi le testimonianze dei presenti, gli agenti della Polizia Giudiziaria, intervenuta a supporto dei colleghi della Stradale, hanno successivamente scoperto che la situazione familiare dell'uomo era tutt'altro che rosea, essendo egli spesso protagonista di maltrattamenti nei confronti della moglie e per questo motivo, preoccupati per le sorti della donna e della minore, si sono subito recati presso l'abitazione di famiglia poco distante.

Solo a quel punto la polizia ha scoperto che la 40enne e la 14enne erano state chiuse dal 50enne all'interno del primo piano della tenuta agricola, senza alcuna possibilità di uscire. Visti poi gli evidenti segni di percosse presenti sul corpo della donna, gli agenti hanno convinto la stessa a confessare quanto successo sia quella sera che nel periodo precedente, facendo così luce su una situazione che si protraeva ormai da 5 anni, con violenze perpetrate anche di fronte agli occhi della ragazzina. Per questo motivo mamma e figlia sono state subito tranquillizzate e portate in un luogo sicuro e protetto mentre il padre-padrone è stato arrestato in flagranza di reato mentre ancora si trovava al pronto soccorso e poi deferito all'Autorità Giudiziaria di Treviso.